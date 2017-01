Reutte und Ehenbichl schafften Qualifikation

14.01.2017, 12:00 Uhr

SPG Reutte/Mieming und SCE sind im Volleyball Play-Off der Landesliga B vertreten

REUTTE (rei). Spannung pur gab es kürzlich in der Volleyball Landesliga B. In Reutte standen für die SPG Reutte/Mieming, für den SC Ehenbichl und für BSG Tiwag Innsbruck die letzten Spiele im Grunddurchgang am Programm.Es waren entscheidende Spiele, ging es doch darum, wer es ins Meister Play-off schafft. Am Ende gelang dies sowohl der SPG Reutte/Mieming als auch dem SC Ehenbichl.Einfach war es aber für keine der beiden Mannschaften. Reutte kann im Tiroler Volleyballsport auf eine lange Tradition zurückblicken, Ehenbichl ist vergleichsweise erst seit kurzer Zeit engagiert. Dennoch waren es zuletzt die Reuttener, die immer wieder zu kämpfen hatten, um eine spielstarke Mannschaft auf die Beine zu stellen, während in Ehenbichl eine junge Truppe mit viel Elan bei der Sache ist.

Um in Zukunft wieder an alte Erfolge anschließen zu können, bildet der SVR daher mit Mieming, das in einem ähnlichen Umfeld agiert, eine Spielgemeinschaft. Und diese traf in Reutte auf das mit Spannung erwartete Derby mit Ehenbichl.Gepärgt war das Aufeinandertreffen zunächst von argen personellen Problemen bei Reutte, die erst am Tag vor dem Spiel einigermaßen gelöst werden konnten.Am Spielfeld schenkten sich die beiden Teams dann nichts und so konnte keine Mannschaft zunächst entscheidende Vorteile herausarbeiten. Nach drei Sätzen lag Ehenbichl aber mit 2:1 voran. Der vierte Satz hätte die Entscheidung bringen können, doch die SPG kämpfte sich zurück. Also brauchte es einen fünften, alles entscheidenden Satz und der ging an Reutte.Ehenbichl musste in der Folge als erstes gegen BSG Tiwag Innsbruck antreten und siegte hier klar mit 3:0 Sätzen. Die SPG Reutte/Mieming tat es in der Folge den Ehenbichlern gleich und siegte im letzten Spiel des Tages gegen die Innsbrucker ebenfalls mit 3:0.Reutte eroberte damit den dritten Platz in der Tabelle und schaffte die Qualifikation für das Meister Play-Off klar. Auch Ehenbichl, das am Ende den fünften Tabellenplatz erreichte, ist hier dabei und somit darf man sich im Frühjahr abermals auf ein Derby zwischen Reutte und Ehenbichl freuen.