Segeln lernen im Winter - Basislehrgang in Reutte

Wenn Sie vergangenen Sommer am Plansee die fliegenden Katamarane oder die schnittigen Yachten bewundert, und sich gedacht haben, dass das was für Sie wäre, können Sie in den nächsten Monaten die Basis dazu schaffen.Die Sektion Segeln des SV Reutte ist eine offizielle, vom ÖSV anerkannte, Ausbildungsstätte und garantiert Ausbildung auf höchstem Niveau. Mitglieder des Vereins bieten sich an, künftigen neuen Mitgliedern (ab 14 Jahre) das Segelhandwerk beizubringen. Am Ende eines theoretischen und eines praktischen Kursteiles, und nach erfolgreicher Abschlussprüfung, halten Sie den sogenannten BFA-Schein in Händen, der Ihnen die selbständige Führung von Segelyachten im Fahrtbereich Binnen (auf Seen) erlaubt.

In Abendkursen – der erste startet am 07. Februar 2017 - werden Ihnen (übrigens vom ehemaligen österreichischen Staatsmeister am A-Cat) die notwendigen theoretischen Kenntnisse vermittelt. Sobald es dann wärmer wird, geht es zur praktischen Ausbildung zum Gardasse, -organisiert und betreut von weiteren Vereinsmitgliedern. Vor der Prüfung am Plansee und zur weiteren Vertiefung der praktischen Kenntnisse, sollen noch erfahrene Plansee-Skipper zu gemeinsamen Übungsfahrten auf privaten Yachten am Plansee animiert werden.Haben Sie letztlich die Prüfung bestanden und wollen oder können Sie sich noch nicht für ein eigenes Boot entscheiden, mieten Sie sich eine von zwei Laser-Yollen gegen eine kleine Gebühr zum weiteren Üben am Plansee.Im Zuge der Ausbildung lernen Sie Mitglieder und Struktur des Vereins kennen. Der Verein erfreut sich familiärer wie sportlicher Atmosphäre gleichermaßen. Vereinswettkämpfe, Grillen, aber auch gemeinsame Erhaltungsarbeiten an den Anlagen stehen am Programm.Die Ausbildung ist günstig, aber nicht kostenlos und an eine künftige Mitgliedschaft beim SVR Segeln gebunden. Eine grobe Aufstellung der Kosten, als auch das Anmeldeformular finden Sie auf unserer homepage svr-segeln.com. Wir freuen uns auf Sie.