SV-R Fußball - Gedächtnisturnier

05.02.2017, 10:49 Uhr

Markus und Hermann Simon Gedächtnisturnier

In 65 fairen Begegnungen wurden 194 Tore erzielt

Platzierungen 1 - 10

Weitere Auszeichnungen

Reutte (hev). Am Wochenende fand in der Sporthalle Reutte das Markus & Hermann Simon Gedächtnisturnier statt. 18 Mannschaften, mit Spielern aus dem Bezirk und dem benachbarten Allgäu, kämpften an zwei Spieltagen um die begehrten Trophäen, Geld- und Sachpreise.Den Sieg holte sich die Mannschaft "Allgäu Verputz" aus Kempten im Finale gegen "Die Füße Gottes" aus Reutte mit 0:2. Croatia Reutte 1 siegte im kleinen Finale gegen Star Sportwetten Reutte mit 2:1 und sicherte sich Platz 3.Bürgermeister Alois Oberer, Zweigvereinsobmann Thomas Hackl und Obmann - Stv. Markus Leuprecht nahmen die Siegerehrung vor.1. Allgäu Verputz (Kempten); 2. Die Füße Gottes (Reutte); 3. Croatia Reutte 1; 4. Star Sportwetten Reutte; 5. SK Lation (Pfronten); 6. Diamond (Reutte); 7. Die Königlichen (Reutte); 8. Youngstars (Reutte); 9. FC Holzbau Saurer (Höfen); 10. Croatia Reutte 2Der "Fair Play - Preis" ging an die Mannschaft "Diamond". Torschützenkönig: mit je 9 Toren, Miro Vukoja (Croatia Reutte 1) und Dragan Lasic (Allgäu Verputz). Lasic wurde ebenso als bester Spieler ausgezeichnet. Bester Tormann war Marinko Spaha (Croatia Reutte 1) und das schönste Tor erzielte Thomas Gundolf (FC Holzbau Saurer Höfen). BGM Oberer überreichte den von ihm gesponserten Wanderpokal an die Sieger aus dem Allgäu.Bilder auf: www.meinbezirk.at