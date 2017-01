Thomas Knittel im Grand Prix Halbfinale

22.01.2017, 20:58 Uhr

Beim ersten österreichweiten Grand Prix Turnier im neuen Jahr 2017 in St. Johann im Pongau waren zwei Lechaschauer unter den 110 Teilnehmern aus mehreren Ländern: Thomas Knittel und Christoph Pernul. Während Christoph Pernul knapp im Aufstiegsspiel unter die Top 32 mit 5:6 scheiterte, erging es Thomas Knittel besser: Er stieg ohne Niederlage unter die Top 32 auf. Dort setzte er am Sonntag seinen Lauf fort: Der in Österreich an Position 16 gesetzte Lechaschauer spielte gegen den sechstgesetzten Armin Stainko einen fehlerlosen Satz und gewann überlegen mit 7:3. Im Achtelfinale konnte er gegen Georg Stettinger im gleichen Rhythmus weiterspielen: Er gewann wieder ohne einen einzigen Fehler klar und deutlich mit 7:0. Im Viertelfinale gegen Steudte Billy war er immer ungefährdet und gewann mit 7:3.Im Halbfinale musste er gegen den zweiten Tiroler, seinen Freund Maximilian Lechner, antreten. Leider hatte Knittel etwas Pech beim Break, während Lechner eine überragende Leistung an den Tag legte und Knittel beim 0:7 keine Chance ließ. Nach dem hochverdienten Halbfinalsieg konnte sich Lechner in einer packenden Finalpartie gegen Cetin Aslan mit 7:4 durchsetzen. Thomas Knittel konnte mit dem dritten Platz und sehr gutem Billard überzeugen.