Vilser Schüler kürten ihre besten Skifahrer

13.02.2017, 11:57 Uhr

Siegerin in der Kategorie U8 weiblich wurde Melanie Schretter, bei den Burschen gewann Pius Vogler. In der Kategorie U9 + U10 holten sich Mia Guppenberger und Fabian Grass die Tagessiege. In der Kategorie U11 + U12 setzten sich bei den Damen Schulskimeister Lara Schretter und bei den Buben Nicolas Ostheimer durch. Die Kategorie U13 + U14 gewannen Antonia Ostheimer bei den Mädchen und Schülerskimeister Thomas Huter bei den Buben. Marisa Rachbauer und Simon Huter holten schließlich die Tagessiege der U15 + U16.

Auch in diesem Jahr gab es wieder eine lustige Mannschaftswertung, bei der die Mittelzeit der Mannschaftsmitglieder in die Wertung kam. Dabei gab es auch gemischte Teams aus den beiden Vilser Schulen. Die erfolgreichste Mannschaft waren die „Jutamine“ mit Julia Dobler, Mia Guppenberger, Melanie Schretter und Tamara Keller, alle aus der Volksschule. Dieses Team hatte in ähnlicher Besetzung auch letztes Mal die Mannschaftswertung gewonnen.Das Rennen wurde dankenswerter Weise vom Skiclub Vils mit Unterstützung der Vilser Schulen durchgeführt. Bürgermeister Günter Keller und Vizebürgermeister Manfred Immler gratulierten den Tagessiegern und allen teilnehmenden Schülern bei der anschließenden Preisverteilung in der Schule herzlich.