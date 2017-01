Es handelt sich um viel mehr als nur ein Logo

22.01.2017, 12:00 Uhr

Der Name "Reutte" soll als Marke punkten. Das Werkzeug dafür hat man jetzt.

REUTTE (rei). Am 1. Dezember 2016 wurden in der Wirtschaftskammer in Reutte die Ergebnisse eines nahezu zwei Jahre andauernden Markenentwicklungsprozesses präsentiert. Sichtbares Zeichen nach außen ist das neue Logo des TVB. Der Tourismusverband als Auftraggeber machte sich, begleitet von Experten, daran, einen völlig neuen Auftritt nach außen zu schaffen. Das neue Logo ist nur ein Teil davon.Knapp zwei Monate sind seither vergangen. Ronald Petrini, Geschäftsführer des TVB Naturparkregion Reutte, ist zufrieden. Die Richtung stimme.Mit der Richtung meint er, dass man ja nicht nur das Logo seit seiner Einführung einsetzt, sondern auch die Inhalte, von rund 100 am Entwicklungsprozess beteiligten Personen erarbeitet, umsetzen will."Ehrlich", "echt", "respektvoll", "ehrgeizig" und "innovativ" - das sind jene fünf Begriffe, die als Werte der Region gemeinsam erarbeitet wurden. Wo jetzt Reutte in der neuen, zweizeiligen Schreibweise (reu/tte) draufsteht, sollen sich diese Werte wiederfinden.

Definierte Vorgaben

Leistung braucht ein Bild

Kosten: 98.000 Euro

Die gesamte lokale Wirtschaft innerhalb des Verbandsgebietes des TVB Reutte ist eingeladen, das neue Logo zu verwenden und damit einhergehend die genannten Werte zu leben und zu Werbern für Reutte zu werden."Es gibt genau definierte Vorgaben, was zu tun ist, um das Logo verwenden zu dürfen", klärt Petrini auf. Einfach hergehen, das Reutte-Logo kopieren und auf den eigenen Prospekt, die Visitenkarte oder auf das Briefpapier kopieren geht nicht. Wer das Logo verwenden will, muss einen Lizenzvertrag mit dem TVB abschließen, "damit auch alles passt", sagt Petrini.Ebenso sehr wie das neue Erscheinungsbild und die erarbeiteten Werte wurden zuletzt die Kosten diskutiert. Verschiedene Summen machten die Runde. Und auch, was für die genannten Summen bekommen wurde. Gegenüber den Bezirksblättern legt Ronald Petrini nun die Kosten auf den Tisch. Und die Leistungen, die man im Gegenzug bekommen hat.Petrini: "Es handelt sich um viel mehr als nur um ein Logo. Marke ist Leistung und Leistung braucht ein Bild. Auf meine Initiative hin wollte der Tourismusverband Naturparkregion Reutte in Zusammenarbeit mit der Regionalentwicklung Außerfern vielerlei wissen: Was zeichnet die Region aus, wohin soll sie sich entwickeln, welches Design soll sie haben und wie soll sie im Sinne des Tourismus- und Wirtschaftsstandortes und im Sinne aller Bewohner hier werben? Diese Frage wurden damit geklärt. Sogar eine Website wurde im Gesamtpaket noch erstellt."Die Gesamtkosten beziffert Petrini mit 98.000 Euro. Davon werden 70 Prozent gefördert, "aufgrund des hohen Innovationsgrades und der landesweit beispielgebenden Wirkung."Es ist eine lange Liste an Dienstleistungen, die der TVB bekommen hat (siehe zur Sache). Jetzt gelte es, alles mit Leben zu befüllen. Noch ist man nicht da, wo man sein möchte. Angesichts der kurzen Zeit seit der Präsentation sei das aber nicht ungewöhnlich. "Wir haben ein wirklich großes Leistungspaket bekommen. Dieses werden wir künftig bestmöglich für uns nutzen", verspricht der Geschäftsführer des TVB Reutte.