Handwerksbetrieb besteht seit drei Generationen

28.08.2016, 05:00 Uhr

Tradition als Markenzeichen

Wie man in diesem Umfeld bestehen kann, macht das Schuhaus Hosp in Stanzach vor. Hier werden Berg- und Haferlschuhe in Handarbeit produziert. Die Kunden wissen dies zu schätzen.BRin Sonja Ledl-Rossmann: „Ein toller Traditionsbetrieb im Lechtal. Wir können stolz sein auf solche Kleinbetriebe, die eine alte Handwerkstradition hochhalten und regional wirtschaften“.

Alles maßgeschneider

Heimische "Zutaten"

Verkauf ist wichtiges Standbein

Lehrlinge gesucht

Aber was ist nun das Geheimnis des Betriebes? Auch heute noch werden nach alter Tradition und in tagelanger Arbeit Bergschuhe hergestellt. Diese werden ganz auf den Kunden angepasst und nach dem Anmaß eines Probeschuhs vollendet.Bei der Produktion werden heimische Produkte eingesetzt.Schuhmachermeister Gerhard Hosp verrät: „Wir verarbeiten Leder aus Tirol. Die Nägel für unsere Griffschuhe werden für uns im Bregenzer Wald, nach alter Schmiedetradition, gefertigt. Jedes Paar Schuhe ist ein Unikat und hält, bei guter Pflege, viele Jahre.“Doch davon alleine könnte der Handwerksbetrieb nicht bestehen. Reparaturarbeiten gehören daher nahezu täglich dazu. Nicht nur Schuhe werden "geflickt", auch Lederwaren aller Art vom Meister selbst wieder in Stand gesetzt.Und natürlich spielt neben dem Verkauf eigener Schuhe auch der Verkauf von Markenartikeln eine wichtige Rolle. Dafür ist Seniornchefin Anni zuständig.Dem Lechweg sei dank kommen wieder mehr Kunden ins Haus. In Kombination mit der eigenen Herstellung steht man so auf soliden Handwerkerbeinen.Nur beim Nachwuchs hat man Probleme: Der Betrieb würde gerne Lehrlinge ausbilden. Leider sei das Schuhmacherhandwerk bei jungen Leuten nicht so beliebt. Daher ist es schwer einen Lehrling für den Verkauf oder die Werkstatt zu bekommen.