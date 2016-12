kdg arbeitet direkt mit iTunes zusammen

18.12.2016, 07:00 Uhr

Strenge Kriterien

"Eine iTunes-Zertifizierung gilt als die Königsklasse der digitalen Logistik", zeigt man sich bei kdg sehr stolz."Keine andere Streaming- und Download-Plattform hat ähnlich strenge Anlieferbedingungen und Qualitätsstandards. Wer iTunes kann und - was noch wichtiger ist - direkt an iTunes liefern darf, der spielt in der ersten Liga des digitalen Business mit", präzisiert Arno Weger, Geschäftsführer der Digital Media-Unit innerhalb der kdg.Das Lechtaler Digitalstudio ist somit das erste und bislang einzige in Österreich, das TV-Serien, Kinofilme und Musik direkt an iTunes nach Los Angeles anliefern darf. "Im gesamten deutschen Sprachraum haben es gerade mal eine Handvoll Studios geschafft, sich für iTunes zu zertifizieren. Apple will diesen Kreis bewusst klein halten, damit die Qualitätsstandards gewahrt bleiben", klärt Weger auf.

Viele wichtige Kunden

Doch nicht nur iTunes wird von kdg beliefert, sondern auch alle anderen wichtigen Streaming- und Download-Plattformen wie maxdome, Amazon, Sony, Videoload, die Schweizer Plattform Teleclub und die österreichische Plattform Flimmit. Auch private und öffentliche Rundfunkstationen sind Adressaten dieser so genannten digitalen Distribution.