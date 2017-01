Startschuss für neue Planseeachbrücke

05.01.2017, 12:01 Uhr

Die Brücke über den Lettenbach wird auf den Stand der Technik gebracht

Neues Tragwerk

AUSSERFERN (eha). Die ÖBB investiert auch im neuen Jahr kräftig in die Infrastruktur im Bezirk. In den nächsten Monaten wird die 33 Meter lange Planseeachbrücke in Pflach aufgrund ihres schlechten Zustandes umfassend saniert und an die heutigen Erfordernisse angepasst. Die Bauarbeiten beginnen am 9. Jänner und sollen noch im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen werden.Dabei wird das aus dem Jahr 1934 stammende Tragwerk durch ein Rahmentragwerk mit beidseitig auskragenden Tragwerksplatten in Stahlbetonweise ersetzt, die Fahrbahn verbreitert und das Brückengeländer sowie Leitschienen erneuert, weiß Wolfgang Haas vom Baubezirksamt Reutte.

Fußgängerverbindung

Großräumige Umleitung für LKW

Zudem wird von der Landesstraßenverwaltung die Fahrbahn beidseitig der Brücke auf einer Länge von knapp 900 Metern saniert. Die Gemeinde Pflach errichtet im Zuge der Baumaßnahmen entlang der Landesstraße einen 150 Meter langen Gehweg und schließt damit eine Lücke in der fußläufigen Verbindung. Das eine Million teure Bauprojekt dient somit sowohl der Erhaltung der bestehenden Infrastruktur wie auch der Erhöhung der Verkehrssicherheit.Während der Bauzeit werden Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen über Gemeindestraßen durch Pflach umgeleitet. Schwere Lkw werden mit Ausnahme des Ziel- und Quellverkehrs großräumig auf die Umfahrung Reutte über die B 179 Fernpassstraße umgeleitet. Auf die Gewichtsbeschränkung wird bereits bei der Anschlussstelle Reutte Nord und im Ortsgebiet von Reutte hingewiesen.