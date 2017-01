Vision: Das Außerfern als "Silicon Valley" des digitalen Wandels

21.01.2017, 12:30 Uhr

Beim traditionellen Empfang der Wirtschaftskammer gab Tirols Präsident Jürgen Bodenseer Ein- und Ausblicke auf die aktuelle Situation im Bundesland. Bei einem vorab geführten Pressegespräch vertieften Bodenseer und Bezirksobmann Christian Strigl die den Bezirk Reutte betreffenden Themen. Bezirksstellenleiter Wolfgang Winkler lieferte zusätzliche Details.

Hart erkämpfter Erfolg

Neuer Ausbildungsschwerpunkt

Trendumkehr geplant

"Unsere wirtschaftliche Pole Position ist hart erkämpft und will verteidigt werden", stellte Bodenseer klar. Kein einfaches Unterfangen. Im Bezirk Reutte will man das u.a. dadurch erreichen, dass ein neues Ausbildungsangebot geschaffen wird. Den Fokus dabei hat man ganz auf die Digitalisierung gelegt. "Die Marschrichtung im Bezirk Reutte lautet Industrie 4.0", stellte Strigl klar. Hier möchte man ansetzen und einen Ausbildungsschwerpunkt für "digitale Technik" entstehen lassen.Im Moment gibt es im Bezirk das Ingenieur Kolleg für Automatisierungstechnik (IKA), das eine technische Ausbildung mit HTL-Abschluss bietet und dazu das Gymnasium, das einen technischen Zweig anbietet. Nun möchte man beide Ausbildungsstätten kombinieren und ein Cluster für "digitale Technik" entwickeln.Es gibt bereits eine klare Linie, entlang derer man sich voranhantelt. Den ersten von drei Punkten hat man bereits so gut wie erledigt - die Richtung, in die es gehen soll, ist abgesteckt.Darauf aufbauend sollen Lehrpläne erarbeitet und mögliche Kooperationen mit anderen Fachschulen geprüft werden. Eine Ziel-, Berdarfs- und Akzeptanzanalyse sollen folgen. Am Ende steht die Umsetzung. Und die ist bereits für den Beginn des Schuljahres 2018/19 vorgesehen."Jetzt braucht es das Wollen der Politik", ließ Strigl wissen. Die Notwendigkeit einer solchen Bildungsstätte steht für Wolfgang Winkler außer Zweifel. 350 Schüler würden derzeit an Schulstandorte außerhalb des Bezirkes auspendeln. Und das bei gerade einmal rund 30.000 Einwohnern. Viele der jungen Menschen kommen nie mehr zurück und sind für das Außerfern "verloren".Diesen Trend wolle man mit der neuen Schulform umkehren. "Wenn wir eine gute Schule anbieten, kommen sicher auch Schüler anderer Regionen zu uns, die dann vielleicht auch ganz hier bleiben", zeigte sich Bezirksobmann Strigl zuversichtlich.Unbestritten ist auf der anderen Seite, dass abseits der Industrie ebenfalls zum Teil ein großer Arbeitskräftebedarf besteht, der aber schwer bedient werden kann. Etwa in der Gastronomie und Hotelerie. Köche sind etwa Mangelware. Dennoch will man seitens der Wirtschaftskammer auf die technische Ausbildung setzen. Christian Strigl hat da seine ganz perönliche Visison, die ihm vorschwebt: Das Außerfern soll das "Silicon Valley" des digitalen Wandelns werden.