08.02.2017, 22:46 Uhr

Zum nächsten Freizeitclub am 18. Februar 2017 um 14 Uhr treffen wir uns beim Aktivshop und gehen dann Rodeln oder bleiben im Aktivshop zu einem spannenden Spielenachmittag. Was wir machen, wird am Vortag auf der homepage bekanntgegeben.Das Programm für Frühjahr/Sommer 2017 ist schon auf der homepage des Freizeitclubs.: http://freizeitclub-ried.blogspot.co.at