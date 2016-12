Die "i Tüpfe Rider" lassen wieder aufhorchen

13.12.2016, 08:02 Uhr

Mit ihrem neuen Lied "Da letzte Bäcker" trifft die Band i Tüpfe Rider den Nerv der Zeit und singt über die Entwicklung am Land.

METTMACH. "Ma konn sogn, wos ma mog, de Zeiten san vorbei, koa Kramer mehr, koa Tankstoi und koa Metzgerei..." So singen die "i Tüpfe Rider" in ihrem neuen Lied. "Da letzte Bäcker" war eigentlich als Musikkabarettstück für Manuel Berrers Soloprojekt "Da Berrer" gedacht. Bei der Veröffentlichung des Liedes im Internet gab es aber so große Resonanz, dass es mittlerweile aus dem Live-Programm der Band aus Mettmach nicht mehr wezudenken ist. Mittlerweile sind die Studio-Aufnahmen und der Video-Dreh abgeschlossen. "Da letzte Bäcker" ist also auf gängigen Download-Platformen, wie YouTube, veröffentlicht.

Das Lied stammt aus der Feder von Sänger Manuel Berrer. "Der Text für den Song ist mir vergleichsweise sehr leicht von der Hand gegangen. Es handelt es sich um eine wahre Geschichte. Es geht um den Ort Großweiffendorf in Mettmach, in dem ich aufgewachsen bin. Noch bis vor einigen Jahren war Großweiffendorf ein lebhafter Ort, wo man immer jemanden auf der Straße traf. Das lag vor allem daran, dass wir eine Bäckerei, eine Metzgerei und einen kleinen Spar sowie eine Tankstelle im Ort hatten. In den vergangen zwei Jahren haben bis auf die Bäckerei alle zugesperrt und der Ort ist seitdem nicht mehr wiederzuerkennen." Berrer ist sich sicher: "Jetzt, wo es zu spät ist, fällt es uns allen, mir eingenommen, erst so richtig auf, wie sehr die ganzen Nahversorger fehlen. Außerdem finde ich es mehr als bedenklich, wie sehr die Vielfalt und auch Qualität an Lebensmitteln abgenommen hat. Ich glaube, dass die großen Handelsketten mittlerweile zu groß und einflussreich geworden sind. Ist vielleicht irgendwo ein Punkt erreicht, wo man dem Wachstum eine Grenze setzen soll? Ich denke, wir haben den Punkt schon überschritten und sollten schnellstmöglich handeln." Die Anzahl jener, die über das zunehmende Nahversorger- und das damit verbundenen Vielfaltsterben besorgt sind, ist offenbar sehr groß. Obwohl das nachdenkliche Lied Abstand von Kobernaußerwald-Hardrock und den beliebten Spaßnummern der Band nimmt, ist das Publikum begeistert."Ich merke, dass sich mittlerweile schon mehr Menschen als noch vor ein paar Jahren mit dieser Thematik beschäftigen und durch dieses Lied möchte ich erreichen, dass dieser Trend noch verstärkt wird, so dass vielleicht irgendwann auch die Politik zum Handeln gezwungen wird", ist sich Berrer sicher.Das nächste Mal zu hören ist die Band "i Tüpfe Rider" übrigens am 7. Jänner am Cube Festival im Kinocenter Raab und am 27. Jänner in der Blackbox Burgkirchen, in Deutschland.