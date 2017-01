Faszination der Urzeit

25.01.2017, 17:32 Uhr

RIED (tazo). Am Sonntag den 12. Februar findet auch dieses Jahr wieder die internationale Grenzland Mineralien- und Fossilienbörse in der Rieder Messehalle 19 statt - und das bereits zum 25sten Mal. Bei freiem Eintritt bieten die über 65 Aussteller wieder einen schönen Querschnitt der aktuellen, nationalen und internationalen Funde an. Glitzerndes, seltenes und hochkarätiges sowie Fossilien, die vom Mammutknochen, versteinerten Hölzern bis hin zu prähistorischen Haifisch- oder Dinosaurierzähnen reichen, können hier bewundert und bestaunt werden. "Wir von den Rieder Mineralienfreunden legen sehr viel Wert auf Qualität und Ehrlichkeit. Allein schon deshalb kommen viele dieser Aussteller bereits seit über 20 Jahren zu unserer Börse", erzählt Walter Jagereder, stellvertretender Obmann. Die Exponate werden hier nicht nur zur Schau gestellt, es wird natürlich auch wieder getauscht und verkauft was das Zeug hält. Ein echter Sammler ist eben immer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen. Ein Hobby das aber nicht nur Zeit und Geduld erfordert, sondern auch den dafür nötigen Platz. Das weiß auch Siegfried Stempfer, Obmann der Rieder Mineralienfreunde und selbst seit 51 Jahren leidenschaftlicher Sammler, nur zu gut. "Meine Frau sagte einmal zu mir, dass andere Leute nicht einmal so viel Platz zum Wohnen haben, wie ich für meine Steine benötige." Auswahl, um die private Sammlung dennoch weiter aufzustocken, gibt es auf der Mineralien- und Fossilienbörse in Ried noch und nöcher. Sogar die Besucher haben hier die Möglichkeit ihre selbst gefundenen Mineralien oder Fossilien von den Experten bestimmen zu lassen. Eine Sonderschau mit den schönsten Mineralien und Fossilien aus den Sammlungen der Rieder Mineralienfreunde rundet die Veranstaltung ab. Wer selbst begeisterter Sammler ist und noch gerne einen Stand ergattern möchte, muss jetzt schnell sein. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldungen derzeit noch möglich unter