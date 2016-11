Glühweinstand'l der Feuerwehr Lambrechten

Auch heuer veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Lambrechten einen Glühweinstand.Was ganz neu ist heuer ist wir sind nicht mehr bei der Gemeinde oben sondern bei unseren eigenen Feuerwehrhaus.Wir haben auch heuer wieder einen leckeren Glühwein, leckere Kekse und Kinderpunsch.Wir haben uns heuer viele andere neue Sachen einfallen lassen so wie die Kartoffelchips und einen heißen Hugo und noch viel mehr also lasst es euch nicht entgehen und schaut am Samstag den 17.Dezember nach Lambrechten, um 16 Uhr geht es los.Auf euer Kommen freut sich ganz besonders dieJugendgruppe Lambrechten.