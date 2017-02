Goldene Zeiten: Gschnas im 20er-Jahre Style

Frau in der Wirtschaft lädt zum traditionellen Gschnas ein, heuer im Zeitalter der "Golden Twenties"

RIED. Netzwerken hinter vorgehaltener Maske, das praktizieren die Gäste beim Faschingsgschnas von Frau in der Wirtschaft jedes Jahr. Heuer entführt die wirtschaftliche Frauenpower am 25. Februar in das Zeitalter der Golden Twenties. Es war die Zeit des Charleston und der Federboas, der ausgelassenen Feste und des wirtschaftlichen Aufschwungs. Egal ob in Knickerbocker oder Topfhut, Perlenkette oder Schiebermütze – bei der Kostümierung ist alles erlaubt und erwünscht. DJ Tom sorgt für die passende Musik. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kaiserhof in Ried.

Kartenvorverkauf: 8 Euro beim Team von FidW und in der Buchhandlung Dim, Abendkasse 10 Euro.