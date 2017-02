Großer Kinderfasching des Turnverein Ried 1848

AT

RIED. Das große Finale des diejährigen Faschings startet heuer am

Faschingssonntag. Vom kleinen Marienkäfer bis zur großen Prinzessin, vom kleinen Drachen bis zum großen Räuber werden am 26. Februar wieder hunderte Kinder in fantasievollen Masken die Jahnturnhalle bevölkern und für einige Stunden lautstark und ausgelassen einen Menge Spass haben.



Auch die Eltern sind herzlich eingeladen um 14.30 Uhr das große Faschingsfinale

ordentlich mitzufeiern. Für Speis und Trank ist gesorgt und die Kinder sind durch die zahlreichen Attraktionen, Spielbuden, Bierkistenrutsche, Kasperltheater und vieles mehrsicher ausreichend abgelenkt und beschäftigt.



Saaleinlass ist bereits um 13.30 Uhr, im Eintrittspreis von 4 Euro ist ein Freigetränk für die Kinder inkludiert.