Grünstreifen: "The Last Fisherman" im Starmovie Ried

RIED. Einen ungewöhnlichen Film bringen die Rieder Grünen am 14. Februar ins StarMovie: The Last Fisherman. Die Doku kommt aus England und beschreibt Malcolm Baker, der mit seinen 71 Jahren immer noch mit den überlieferten Methoden arbeitet, wie er sie selbst erlernt hat.Er sieht sich als letzter seines Faches mit den Auswirkungen eines Systems konfrontiert, in dem sein Beruf keine Chance mehr zu haben scheint. Die Begegnung mit einem Tiroler Sozialarbeiter führt zu einer tiefen Freundschaft.

Information

Grünstreifen-Organisator Max Gramberger zieht Parallelen zu vielen Berufen bei uns: „Der Wertewandel lässt sich überall feststellen. Was zählt ist Profit, der Mensch steht dem oft im Weg. Es ist beeindruckend, wenn junge Menschen eine Sensibilität für handwerkliches Können entwickeln, eine andere Welt kennen lernen und scheinbar selbstverständliche Dinge hinterfragen.“'The Last Fisherman' wird am Dienstag, 14. Februar, um 20 Uhr im Starmovie Ried – Englisch-deutsche Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Eintritt: 7 Euro.