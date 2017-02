"One Punch Man" im Starmovie Ried

RIED. Nach dem erfolgreichen Auftakt der Anime Nights 2017 mit dem Blockbuster "One Piece Gold", steht nun der zweite österreichweite Kino-Event an. Am 28. Februar geht es mit dem Kinostart der ersten drei Episoden der Anime-TV-Serie "One Punch Man" in die zweite Runde.Der Action-Comedy-Mix handelt vom hobbymäßigen Superhelden Saitama, der durch seine 3-jährige Spezialausbildung zum Superkämpfer wurde. Er kann jeden Gegner mit nur einem Schlag besiegen. Aufgrund der dadurch fehlenden Herausforderung verliert er seine Leidenschaft für das Superheldendasein.

Gewinnspiel

Der äußerst erfolgreiche Manga hat sich bis heute allein 6 Millionen mal in Japan verkauft und wurde als Webcomic über 10 Millionen mal aufgerufen. Auch in Österreich hat die Serie bereits sehr viele Fans.Die BezirksRundschau Ried verlost 2 x 2 Karten für die Prämiere im Starmovie Ried, am Dienstag, 28. Februar um 20 Uhr. Im Internet auf www.facebook.com/meinbezirkried.