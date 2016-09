Polka, Walzer & Marsch – In Ried geht's musikalisch zur Sache

Teilnehmer

RIED. Der Bundeswettbewerb "Polka, Walzer, Marsch" feiert sein Debüt. Anlässlich der 15. Internationalen Musikmesse in Ried findet der Bewerb im Keine-Sorgen-Saal am Messegelände statt.Renommierte Juroren werden am 9. Oktober die Sieger küren. Gloreiche Marschklänge, schwungvolle Walzerinterpretationen und gehaltvolle Polka-Darbietungen werden dem Publikum geboten.Insgesamt neun hochkarätige Blasorchester aus ganz Österreich präsentieren ihr musikalisches Können. Jedes Bundesland entsendet eine Kapelle:10.30 Uhr Trachtenkapelle Großkirchheim, Kärnten11.00 Uhr Trachtenmusikkapelle Strochner Dorfgastein, Salzburg11.30 Uhr Bergknappenkapelle Grünbach am Schneeberg, Niederösterreich12.00 Uhr Musikverein Leopoldau, Wien12.30 Uhr Musikkapelle Frohnleiten, Steiermark14.00 Uhr Bundesmusikkapelle Aschau bei Kirchberg, Tirol14.30 Uhr Harmoniemusik Bürs, Vorarlberg15.00 Uhr Bauernkapelle St. Georgen, Burgenland15.30 Uhr Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden, Oberösterreich

Information

Der Bundeswettbewerb geht am Sonntag, 9. Oktober, im Keine-Sorgen-Saal in Ried über die Bühne. Bewerbsbeginn ist um 10.30 Uhr.Veranstalter ist der Österreichische Blasmusikverband.