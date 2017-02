Schuhsommer ist silber

07.02.2017, 08:08 Uhr

Stiefletten & Blockabsätze: Was das Schuhwerk betrifft, so ist ein Sommerhoch für 2017 gewiss.

BEZIRK. "Bühne frei!" heißt es im Sommer für Schuhe mit durchgehend gleichhoher Sohle, sogenannten 'Flatforms'. Nicht nur dass sie die Trägerin auf ein ganz persönliches Podest stellen, sie sind auch sehr komfortabel. "Eine flexible Sohle mit integrierten Luftkammern ist für alle geeignet, die es gern lässig mögen", so Elisabeth Hangler von der Firma Hartjes.New shoes on the blockNeben den 'Flatforms' ist der Blockabsatz die wichtigste Neuerung dieser Saison. "Mit dem Blockabsatz können auch mittlere und kleinere Absatzhöhen modisch dargestellt werden. Die modische Kundin hat nicht wie in den letzten Saisons nur die Wahl zwischen ganz flach oder fast atemberaubend hoch", so Fritz Kürmayr, Geschäftsführer von Kürmayr Schuhe. Die neuen Pumps kämen laut dem Experten feminin daher und seinen trotzdem sehr gut tragbar.

Felsen, Meer & HorizontDie sommerliche Farbwelt ist zurückhaltend und glamourös zugleich. Während weiß, beige und helle Grautöne die Hauptrollen spielen, sorgen Metallictöne in Silber, Gold und Kupfer für stärkere Wirkung und Glanz. "Die Haupttöne werden durch pastelliges rosa und helle Blautöne ergänzt. Dunkelblau ist eine klassische Sommerfarbe", so Kürmayr. Laut Hangler kommt auch die Fantasie in Form vom floralen Prägungen auf hochwertigem Nubuk- und Nappaleder nicht zu kurz.