Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen in Pattigham

AT

, 4910 Pattigham AT

Volksschule , 4910 Pattigham AT

PATTIGHAM. Am Mittwoch, 1. und Mittwoch, 8. Februar findet in der Zeit von 18 bis 21 Uhr wieder ein Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren statt.



In dem insgesamt sechsstündigen Kurs werden sowohl rechtliche Grundlagen, leicht und schnell erlernbare Arm- und Beintechniken, Bodentechniken, Befreiungstechniken, Szenarientraining und vieles mehr vorgetragen.

Geführt wird der Kurs von dem Kampfsport erfahrenen sowie einem externen Trainerteam mit Berufserfahrung aus dem öffentlichen Sicherheitsbereich.



Weitere Informationen und Anmeldung bei Selbstverteidigung Innviertel unter der Nummer 0650/9628441.