Zu Birdland richtig Abtanzen

RIED. Am 3. Februar um 20 Uhr wird im Kik in Ried so richtig abgetanzt. Die Rieder Band Birdland existiert seit nunmehr 23 Jahren und ist aus Musikern früherer bekannter Bands wie z.B. Piccadilly hervorgegangen. Das breite musikalische Spektrum deckt von Beat, Soul, Funk, Rock bis hin zu R&B und Jazz viele Stile ab. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Songs von CCR, Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, Santana, Dire Straits, Earth/Wind & Fire, George Benson, Ray Charles, Blood, Sweat and Tears und Joe Cocker, um nur einige zu nennen, zum Standardrepertoire der Band gehören. Diese musikalische Bandbreite hat Birdland in den vergangenen 23 Jahren in alle Bundesländer und bis nach Bayern geführt. Die Musik der 60er, 70er und auch 80er begeistert das Publikum, animiert zum Tanzen, dafür sorgt die Band mit Hans Krempke, Eric Zanzinger, Dusty Staubmann und Nick Mayrdobler. Eintritt: 15 Euro.