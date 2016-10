Jeunesse Saisoneröffnung mit Gitarristin Melanie Hosp in Ried

RIED. Es ist wieder soweit. Die Jeunesse in Ried eröffnet die Saison. Dafür kommt am 12. oktober die mehrfach prämierte Gitarristin Melanie Hosp in die Rieder Landesmusikschule.

Bach goes Samba and Tango Melanie Hosp ist eine der vielversprechendsten österreichischen Talente der Gitarrenszene. Die junge Tirolerin unternimmt bei ihrem Auftritte eine Weltenwanderung von Werken von Bach bis hin zur Musik südamerikanischer Komponisten.

Information

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der Landesmusikschule Ried statt.

Mehr Information und Karten bei Jeunesse Ried im Innkreis.