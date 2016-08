30.08.2016, 22:31 Uhr

Fest der Sinne in Wippenham

Fest der Sinne in Wippenham vom 27 - 28.8.2016



Bei strahlend schönem Wetter und 32° im Schatten, durften wir vom ÖHV Hundesportverein Eberschwang an beiden Tagen, die Arbeit der Rettungshundeausbildung, bei dieser Veranstaltung, vorführen.

Trotz großer Hitze aber mit der richtigen Motivation arbeiteten dIe Rettungshundeteams (Hund + Hundeführer) sehr angagiert. Gezeigt wurde die Ausbildung vom Welpen bis zum Einsatzhund und der dazugehörige Gehorsamsteil.



DANKE an alle 17 Rettungshundeführer aus Eberschwang die sich das ganze Wochenende Zeit genommen haben.



Ebenso ein großes DANKE an Sepp Wintersteiger, für die Organisation und die tolle Versorgung vor Ort. Durch seinen Fachkommentar wurde unsere Arbeit, dem zahlreichen Puplikum, näher gebracht.

Gefällt mir