Flohmarkt, Tag der offenen Tür und Tombola

01.10.2016, 22:05 Uhr

Flohmarkt, Tag der offenen Tür und TombolaAm 1. Oktober veranstalteten wir erstmals einen Flohmarkt in der Hundeschule. Nach nur 2-monatiger Vorbereitungszeit, ist es uns gelungen, einen Flohmarkt auf die Beine zu stellen, der die Erwartung von uns allen bei weitem übertroffen hat.Nebenbei haben wir unsere Türen geöffnet um Interessierte, Familienmitglieder und Besuchern zu zeigen, wie bei uns ein Tag in der Hundeschule aussehen kann.Ein Highlight war mit Sicherheit unsere Tombola, die mit großzügigen Spenden unserer Sponsoren, erst möglich gemacht wurde.

Aufgrund der einzigartigen und wertvollen Preise, wurden auch eine Menge Lose verkauft und wir gratulieren allen glücklichen Gewinnern!Der Erfolg dieses Tages, liegt natürlich auch zu einem großen Teil an der Presse, die uns mit tollen Berichten unterstützten. Daher ein riesengroßes DANKE an das Rieder Schärdinger Magazin und der Bezirksrundschau.DANKE auch an das gesamte Team, Silke, Nelly, Claudia und Simone, Klaudia, Veronika, Doris, Trixi, Lydia, Lisa, Susanne, Uschi, Petra, Ursula, Christl, Sergiu, Gerhard, Horst, Christian, Günther, Roman, Marcel und ein extra Danke an unseren Grillmeister Jürgen.Durch das Engagement jedes Einzelnen war dieser Erfolg erst möglich und man sieht was mit Zusammenhalt und Teamgeist in so kurzer Zeit möglich ist.