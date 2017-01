25.01.2017, 22:18 Uhr

Zum nächsten Freizeitclub am 4. Februar 2017 um 14 Uhr treffen wir uns – je nach Witterung - entweder beim Aktivshop zum Rodeln oder beim Rieder Wirt zum Kegeln. Was wir machen, wird am Vortag auf der homepage bekanntgegeben.Das komplette Programm für das Winterhalbjahr 2016/2017 ist auf der homepage des Freizeitclubs.: