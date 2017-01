Klangvoll ins neue Jahr

02.01.2017, 00:14 Uhr

RIED (pet). Die beiden Neujahrskonzerte am 1. Jänner 2017 waren ein gelungener Auftakt für das Abschlussjahr des ISO, das nach 20 Jahren jetzt leider seine Pforten schließt. Mit einer gekonnten Mischung aus echten „Klassikern“ der Wiener Unterhaltungsmusik und beliebten Operettenmelodien wurde das neue Jahr eingeläutet. Da die Rieder Messe dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert, wurden die Konzerte im Keine-Sorgen-Saal abgehalten. Werke wie die Ouvertüre zu Orpheus in der Unterwelt von Jaques Offenbach luden das Publikum auf eine musikalische Reise durch Raum und Zeit ein. Bei dieser facettenreichen Vielfalt war sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Dirigiert wurden die Konzerte von dem jungen Oberösterreicher Tobias Wögerer, der schon 2016 mit seinem Stil überzeugen konnte. Durchs Programm führte in bewährter Weise Hans Peter Hochhold.Bevor jedoch der tatsächliche Schlussakkord des Innviertler Symphonie Orchesters erklingt, steht noch das Jubiläumskonzert zum 20. Geburtstag im Sommer 2017 am Programm, welches somit gleichzeitig das Abschiedskonzert sein wird.