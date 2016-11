Packerlservice für den guten Zweck

Die Ladies von LC3 verpacken Ihre Weihnachtsgeschenke am 8., 9., 10. und 17.12. in der Weberzeile.Auch heuer werden die Ladies von Ladies Circle 3 Ried im Innkreis wieder gegen eine freiwillige Spende die Weihnachtsgeschenke der Weberzeilen-Besucher mit flinken Fingern weihnachtlich verpacken. Zu folgenden Tagen finden Sie die Ladies am LC3-Stand neben dem großen Weihnachtsbaum in der Weberzeile: Donnerstag, 8.12.; Freitag, 9.12.; Samstag, 10.12.; Samstag, 17.12. zu den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums. Der Erlös des Einpackstandes kommt heuer dem "Kindertreff Löwenzahn“ der Volkshilfe zugute. Der LC3 freut sich auf Ihren Besuch!Facebook-Seite Packerlservice: https://www.facebook.com/events/578311415688194/ Bildtext: Der Ladies Circle Ried verpackt Ihre Geschenke für den guten Zweck.Bildnachweis: LC3