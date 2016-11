26.11.2016, 18:58 Uhr

Mit viel Eifer sammelten die Schüler und Schülerinnen der NMS Geinberg für ein Projekt in Rumänien.Sie machen mit ihren Paketen vielen Kindern in diesem Land eine große Weihnachtsfreude!Religionslehrerin Rosalinde Feichtner: „Ihr habt den Sinn von Schenken zu Weihnachten erkannt, danke von Herzen an alle, die sich beteiligt haben!“