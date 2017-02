Persisch als neunte Sprache

01.02.2017, 17:57 Uhr

Yvonne Kaisinger war schon in der Volksschule begeistert von Fremdsprachen und Gästen aus Neuseeland. Nach einem inspirierenden Italienaufenthalt in der Hauptschulzeit wählte Kaisinger den Sprachenzweig der HBLW Ried und lernte dort neben Englisch, Französisch und Italienisch auch freiwillig Spanisch und Russisch. Das Praktikum in einem 4-Sterne-Hotel in Bournemouth in England bot schließlich die Möglichkeit, internationale Freundschaften zu schließen, die bis heute bestehen.Ihre soziale Ader führte Kaisinger nach der Matura zunächst nach Costa Rica, wo sie ein Regenwaldprojekt unterstützte. Im Anschluss absolvierte die Fremdsprachenliebhaberin ihr Anglistik- und Amerikanistikstudium in Salzburg und an der University of Maine in Orono/USA.Eine Reihe von Forschungsreisen auf pazifische und karibische Inseln unternahm die begeisterte Studentin schließlich in Zusammenhang mit ihrer Dissertation. Dort wurde ihr vor allem bewusst, wie bedroht die Ökosysteme auf diesen Inseln sind.Kaisinger, die zur Zeit nach Portugiesisch, Schwedisch, Finnisch/Maori und Arabisch als neunte Sprache gerade Persisch lernt, ist ihrer Schule für die vielen Anregungen dankbar: „Ich bin von Multilingualität in einer globalen Welt überzeugt und für mich war die HBLW Ried eine wichtige Vermittlerin verschiedener Kulturen und Sprachen. Diese Erfahrungen waren für mich persönlich sehr bereichernd und für meine heutige berufliche Situation von großer Bedeutung. Man darf gerade heute Fremde/s nicht fürchten, sondern muss mit Neugierde und Interesse auf Neues zugehen.“