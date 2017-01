Polka und Plattler bei Landjugendball

16.01.2017, 21:00 Uhr

Tradition, Tracht & Tanz: Eberschwanger Landjugend schwingt Hüften in Dirndl und Lederhosen.

EBERSCHWANG. Beim diesjährigen Ball der Landjugend Eberschwang am Samstag, 14. Jänner, im Gasthaus Würzl zeigten 29 Tanzpaare in Dirndln und Lederhosen, dass Tradition mit Tracht ebenso zusamenhängt wie mit Tanz. Sowohl für das Auftanzen mit der Kreuzpolka, wie auch für den Nagelschmied um 22 Uhr und für die Mitternachtseinlage wurde bereits seit Oktober geprobt. "Der gemeinsame Tanz und die einheitliche Tracht gehören zum Ball einfach dazu. Bei der Mitternachtsleinlage trifft heuer der Schuhplattler auf eine fetzige Show", so Landjugendobmann Christoph Spieler. Zur Etikette des Landjugendballes gehöre unter anderem auch, dass die Tänzer ihre Partnerinnen zu einem Essen einladen und den ganzen Abend freihalten. "Außerdem werden drei Tänze für die Mutter der Tanzpartnerin reserviert", weiß der Landjugendobmann. Zwischen den Tanzeinlagen sorgte auch heuer wieder die Band "Guat Drauf" für Stimmung.