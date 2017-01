Schildorn startete in die fünfte Jahreszeit

29.01.2017, 15:33 Uhr

SCHILDORN (tazo). Das nächste große Fest nach Weihnachten ist wie jedes Jahr die große Faschingssause - so jedenfalls in Schildorn. Am Samstag, den 28. Jänner, startete die Landjugend Schildorn nämlich wieder mit unzähligen Feierwütigen in die Faschingssaison 2017. Wenn es da wieder heißt "Ball is back", dann greifen die Schildorner wie gewohnt so richtig in die Vollen - und das nicht nur bei den Kostümierungen. An den Bars gab es natürlich alles was das Partyherz begehrt. Bier, Wein, Schnaps und alles für den kleinen Hunger Zwischendurch. Gut gestärkt startete man dann mit einer Polonaise den Einzug in den Saal des Franz Stelzhamerhofes. Musikalisch begleitet wurde der Abend durch die Band "2-Takter". Der Höhepunkt war dieses Jahr wieder die Prämierung der ausgefallensten Verkleidung.