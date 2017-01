Welpenkurs ohne Winterpause

18.01.2017, 19:42 Uhr

Hundeschule EberschwangHundeschule für ihren Welpen ohne Wintepause, jeden Samstag um 14:00 Uhr, in Eberschwang, Albertsham, direkt beim Schilift.Wir sind ein ehrgeiziges erfolgreiches Team, das Hauptziel liegt in der Ausbildung unserer Vierbeiner, egal ob "Rasse- oder Mischlingshund". Denn wir sind der Meinung, dass jeder Vierbeiner die Chance bekommen sollte zu beweisen, dass man sich mit ihm jederzeit und überall zeigen kann. Unser Team möchte ihnen bei der Erziehung ihres Hundes helfen. In unseren Kursen sind alle Hunde gern gesehen: egal ob "Minihund" oder "Riese", egal ob "Rasse- oder Mischlingshund".

Wir sind um eine individuelle Ausbildung bemüht. Die Aufteilung auf kleine Gruppen ermöglicht ein gleichzeitiges Arbeiten mit mehrerer Hunden oder Kursgruppen, Welpen, Junghunde, Begleithundeausbildung, Fährte, Stöbern, Rettungshundeausbildung.Das Trainer Team steht für konsequente, tierschutzkonforme, gewaltfreie Erziehung.Information unter www.hundeschule-eberschwang.com