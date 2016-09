Agrarfoliensammlung in Ried

01.10.2016, 09:01 Uhr

Ab 18. Oktober wird vom BAV Ried die Agrarfoliensammlung angeboten.

BEZIRK. Der BAV Ried nimmt ab 18. Oktober in den einzelnen Sammelstellen Agrarfolien entgegen. Übernommen werden Folien sowie Schnüre und Netze. Diese müssen getrennt von den Folien extra in bereitgestellten Säcken angeliefert werden.Folien werden mit Presscontainern gesammelt, Netze & Schnüre lose, in beigestellten Säcken. Die Übernahme ist seit 2008 kostenlos. Big Bags gehören restentleert und sauber ins ASZ zu den Sonstigen Kunststoffverpackungen und werden nicht übernommen.

MR Innviertel

MR Ried

Reichersberg, Hamminger, Linn Di, 18. Okt, 8.30-12.30 UhrASZ Utzenaich Mi, 19. Okt, 8.30-12.30 UhrASZ Gurten Do, 20. Okt, 9-13 UhrAltheim/Geinberg, Franz Zauner Sa, 22. Okt, 9-12 UhrWeilbach, Moser, Weintaler Di, 25. Okt, 9-12 UhrLambrechten, Lagerhaus Do, 27. Okt, 9-12 UhrTaiskirchen, Lagerhaus Lindet Mi, 2. Nov, 8.30-12.30 UhrASZ Eberschwang I Do, 3. Nov, 8.30-12.30 UhrMehrnbach, Diermayr, Pfaffenbauer Di, 8. Nov, 8.30-12 UhrASZ Kobernausserwald I Mi, 9. Nov, 8.30-12 UhrPattigham, hinter Gemeindeamt Do, 10. Nov, 8.30-12 UhrMettmach, Fa. Katzlberger Sa, 12. Nov, 8.30-12 UhrASZ Eberschwang II Di, 15. Nov, 8.30-12.30 UhrHohenzell, Raschhofer, Wimmer Mi, 16. Nov, 8.30-13 UhrASZ Kobernausserwald II Do, 17. Nov, 8.30-12 Uhr