Amtseinführung der neuen Bezirkshauptfrau in Ried

11.01.2017, 10:54 Uhr

Am Dienstag, 10. Jänner wurde die neue Rieder Bezirkshauptfrau, Yvonne Weidenholzer, von Landeshauptmann Josef Pühringer feierlich in ihr Amt eingeführt.

BEZIRK (kw). "Als gebürtige Riederin bin ich schon immer mit dem Bezirk Ried verbunden. Es war mein innerster Wunsch auch beruflich wieder nach Ried zurückzukehren", betont Yvonne Weidenholzer zu Beginn ihrer Rede und zitiert Dichter Franz Stelzhamer mit "Die Gedånken ziagn hoam...".Weidenholzer war bislang Leiterin der Sozialabteilung an der BH Eferding. Mit 2017 übernimmt sie das Amt der Bezirkshauptfrau in Ried und ist somit die erste Frau im Innviertel an der Spitze einer Bezirkshauptmannschaft.

Nachfolgerin von Franz Pumberger

Landeshauptmann Josef Pühringer gratulierte Weidenholzer: "Zur Bezirkshauptfrau durfte ich dich zwar ernennen aber qualifiziert hast du dich selbst. Gratulation zu dieser hohen Bewertung im Auswahlverfahren. Der Bezirk Ried darf sich über eine exzellente Juristin freuen."Yvonne Weidenholzer löst den bisherigen Bezirkshauptmann Franz Pumberger ab, der mit Anfang Jänner in den Ruhestand getreten ist. Seit 1998 wurde der Bezirk Ried von Pumberger geleitet. Für seinen mustergültigen Einsatz wurde er von Pühringer als "Bilderbuch-Bezirkshauptmann" bezeichnet.In seiner Rede bedankte sich Franz Pumberger unter Tränen bei seiner Familie und seinen Mitarbeitern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung: "Ich kann auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken und bin dankbar. Gemeinsam konnten wir in den letzten Jahren einiges erreichen." Weiters gratuliert er Weidenholzer und versichert: "Du kannst dich auf ein motiviertes Team an Mitarbeitern freuen."