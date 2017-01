Automesse Ried 2017: Mehr Hersteller als je zuvor

18.01.2017, 13:38 Uhr

36 Automarken, 250 Neuwagen und vieles mehr – das erwartet die Besucher der Automesse Ried.

RIED (kw). "Die Automesse 2017 wird alle Stücke spielen" verspricht Messedirektor Helmut Slezak. Mit 36 Automarken und mehr als 250 Modelle sorgt die Messe von 3. bis 5. Februar für Automobile Vielfalt. Betreut wird die Automesse heuer erstmals von Projektleiterin Sabrina Ellinger. Sie schwärmt vom diesjährigen Angebot: "Mit der Automesse starten wir fulminant ins neue Messejahr. Vom Kleinwagen über Familienautos bis hin zum luxuriösen Premiumsegment werden alle Neuheiten präsentiert. Auch alternative Trends wie E-Mobilität werden gezeigt."

Öffnungszeiten

Oberösterreich-Premieren

"36 Top-Automarken unter einem Dach sind weithin einzigartig, das wissen die Besucher sehr zu schätzen und nutzen jedes Jahr in Scharen die umfassenden Beratungs- und Vergleichsmöglichkeiten in einzigartiger Atmosphäre", sind sind Wolfgang Deschberger und Georg Gadermayr als Bezirkssprecher des Fahrzeughandels einig.Ein weiteres Highlight ist die Oldtimer-Sonderschau in der Halle 12. "Anlässlich des 150 Jahr-Jubiläums der Messe Ried haben wir heuer das Motto 'Wirtschaftswunderjahre' gewählt. Die Besucher erleben eine Auswahl an Fahrzeugen, die in den 50er bis Ende der 60er Jahre auf den Straßen zu finden waren", berichtet der Präsident des Nostalgie-Fahrzeuge-Clubs Ried, Alois Muhr.Neben kostenlosen Workshops der Energie AG und dem ÖAMTC sowie einem Kinderauto-Parcours können die Messebesucher erstmals in die Rolle eines Rennfahrers schlüpfen und in eine virtuelle Realität eintauchen.Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar 2017, jeweils von 9 bis 17 Uhr(Einlass bis 16.30 Uhr)Vorverkaufskarten sind um 8 statt um 9 Euro bei Ö-Ticket und in Deutschland bei allen PNP-Geschäftsstellen sowie online unter www.messe-ried.at/ticket erhältlich.Neben den 20 Oberösterreich-Premieren (Liste unten) sowie einer Österreich-Premiere sind auch alle sieben Finalisten der Prämierung "Car of the Year", die im März beim Genfer Autosalon stattfindet, in Ried zu sehen: Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes E-Klasse, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR, Volvo V90.Audi A5 SportbackAudi S5 SportbackAudi Q5BMW 5er Limousine (G30)Citroën C3Ford KaFord KugaHonda Civic 5tgHyundai i30Kia RioLandrover DiscoveryNissan MicraPorsche PanameraSeat LeonSkoda KodiaqSuzuki IgnisSuzuki S-Cross DITCSuzuki Vitara Special Ediiton SEToyota C-HRVW Golf