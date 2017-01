Berufsschule Ried unterstützt Kinderheim :)

26.01.2017, 13:46 Uhr

Verschiedene Firmen aus den Bezirken Ried und Schärding stellten zahlreiche Tombola Preise zur Verfügung. Das Ziel war, möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu erwirtschaften.Derwurde am 25. Jänner 2017 an das Kinderheim „Pro Juventute Haus Sonne“ in Mettmach übergeben.Foto: Die Schülerinnen und Schüler der 3aBK bei der Spendenübergabe an Frau Gerersdorfer im „Haus Sonne“ in Mettmach.