Charity Event: Degustationsmenü an der HBLW Ried

14.02.2017, 22:16 Uhr

15 Schüler/innen bereiteten sich im Fach Veranstaltungsmanagement sorgfältig auf den Event vor, der unter dem Titel „Kulinarische Impressionen“ über die Bühne ging. Sie kochten ein exquisites Menü, das bei den Gästen großen Anklang fand. So genossen 34 Besucher/innen unter anderem aus der Wirtschaft, dem Rotaryclub und dem Lehrkörper der Schule ein herausragendes Menü mit so leckeren Speisen wie einer Kürbis-Schaffrischkäse-Terrine an marinierten Blattsalaten, einer Ingwer-Karotten-Schaumsuppe, einem gedämpften Saiblingsfilet auf Dreierlei vom Risotto, gezogenem Kartoffel-Kürbis-Strudel an gebackenem Wirsingkohl und einer gedünsteten Rindsroulade auf Rotweinjus. Ein köstliches Dessert rundete den Genuss ab.

Die Auswahl der genau auf die Speisen abgestimmten Weine übernahm der Weinfachmann, Weinritter und Weinakademiker Ing. Herbert Eisschill, der die Weine auch präsentierte. Herr Ing. Eisschill stellte sich unentgeltlich für eine gute Sache zur Verfügung. Die Einnahmen des Abends wurden nämlich an die Organisation „Herzkinder“ in Linz gespendet, die herzkranke Kinder und deren Eltern unterstützt.Die Schülerinnen begeisterten nicht nur durch ihr fachpraktisches Können und die Qualität der kredenzten Speisen, sondern auch durch den Charme und die Freundlichkeit bei der Gästebetreuung.Eine beteiligte Schülerin sieht den „Gewinn“ einer solchen Veranstaltung so: „Ich hab‘ mir nicht vorstellen können, wie viel Aufwand die Planung, Organisation und Durchführung so eines Essens ist. Aber durch gute Zusammenarbeit im Team haben wir es geschafft und sehr viel Lob bekommen.“„Es war ein kulinarischer Hochgenuss, wir kommen gerne wieder“, war die einhellige Meinung der Gäste.