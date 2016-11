Deko mit Charakter

28.11.2016, 20:12 Uhr

Wer dieses Jahr mit seiner Weihnachtsdekoration begeistern möchte, sollte zu Naturmaterialien und Unikaten greifen und darauf achten, dass die Zierde auch zur Wohnungseinrichtung passt.„Natürliche Dekorationsmaterialien haben weitaus mehr Charakter und Ausstrahlung als herkömmliche Plastikobjekte und beleben auch das Raumklima. Es ist auch besonders darauf zu achten, dass bei der Weihnachtsdekoration eine einheitliche Linie zu erkennen ist und kein Durcheinander vorherrscht. Frische, natürliche Materialien wie zum Beispiel Tannenzweige sorgen auf jeden Fall für eine gute, entspannte Adventsstimmung im Raum. Engelshaar kann der Dekoration zusätzlich eine elegante, geheimnisvolle Note verleihen“, weiß Veronika Linecker aus Lohnsburg, die selbst Drahtkunstwerke und Wohnaccessoires anbietet.„Finger weg“ hingegen heißt es von zu viel kitschiger, billiger Plastikdeko. Natürliche Materialien wie Zirbenzapfen, Tannenzweige oder schön aufbereitetes Schwemmholz – wie es Veronika Linecker aus Lohnsburg mit ihrer Drahtkunst anbietet – haben viel mehr Persönlichkeit, Charakter und Ausstrahlung.Farblich dreht sich dieses Jahr alles um erdige, schlammige Töne. Bei den Kerzen und Kugeln haben Rosavariationen, wie zum Beispiel Rauchrosa, die Nase vorne. „Erdige Farben harmonieren gut zu den modernen Hochglanzmöbeln. Naturmaterialien hingegen können gut mit Petroltönen, besonders dem Petrolgrün, kombiniert werden“, betont Linecker wissend.Zudem bietet es sich an, individuelle Einzelstücke anfertigen zu lassen, um der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.Auf jeden Fall sollten die Dekorationsobjekte zur Einrichtung passen und kein wahllos zusammengewürfeltes „Kunterbunt“ darstellen. Frei nach dem Motto „weniger ist mehr“ lohnt es sich auch, einzelne, besondere Gegenstände in Szene zu setzen. Wer noch nach einzigartigen Stücken für seine Deko sucht, ist bei Veronika Linecker an der richtigen Adresse, da sie auf Wunsch gerne besondere Drahtkunstwerke anfertigt.

