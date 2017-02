Einbrecher drangen in Wohnhaus ein

04.02.2017, 15:24 Uhr

Die noch unbekannten Täter drangen in ein Haus ein und stahlen Bargeld und Schmuck.

NEUHOFEN/INNKREIS. In der Nacht von Freitag, 3. Februar, auf Samstagmorgen, 4. Februar, wollten bislang noch unbekannte Täter durch das Aufzwängen einer Kellertüre in das Haus eindringen. Da dies misslang schlugen die Täter ein Fenster ein und konnten so ins Haus einsteigen. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Bargeld aus dem Büro und Schmuck aus dem Schlafzimmer. Die Täter flüchteten durch die Terassentür. Die Ermittlungen laufen.