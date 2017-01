Erpresser-Trojaner: Virus verschlüsselt alle Dateien

27.01.2017, 07:54 Uhr

Im Bezirk Ried sind sind einige Unternehmen von einer Schadsoftware betroffen, die via Email-Anhang alle gespeicherten Dateien unbrauchbar macht und meist via Email-Anhang verbreitet.

BEZIRK (ebe). Jede Datei, egal ob pdf, jpg oder Email, ist verschlüsselt und somit unbrauchbar: vor diesem Problem standen in den letzten Monaten viele Unternehmer aus dem Bezirk Ried. Einer davon ist Stephan Krautgartner, Bäcker in Lohnsburg. "Ich war auf der Suche nach Personal. Per Email ist ein gefälschtes Bewerbungsschreiben hereingekommen. Ich habe den Dateianhang "Lebenslauf" geöffnet, und schon hat der Virus begonnen, innerhalb zehn Minuten sämtliche Dateien auf meinem Computer zu verschlüsseln", so Krautgartner, der im Bezirk nicht der einzig Betroffene ist. Nachdem sämtliche Daten unbrauchbar waren, bekam er einen Anruf. Ihm wurde ein Programm zur Entschlüsselung angeboten. Dafür müsse er zwei Bit-Coin (eine Währung im Internet) bezahlen, das sind 1267 Euro. "Diese Verbrecher melden sich, als wären sie Berater. Wenn man nicht bezahlt, verdoppeln sie den Betrag innerhalb weniger Tage."

Backup erstellen

Vorsorgen statt Bezahlen

Christian Reich, Geschäftsführer bei Technologieengel, kennt die Thematik sehr gut. "Dieser 'Erpressungs-Trojaner' ist schon länger bekannt. Er zählt derzeit zur erfolgreichsten Schadsoftware, die im Umlauf ist." Sein Tipp, um sich davor zu schützen: ein Backup erstellen. "Es darf nicht irgendeine Art von Sicherung sein. Extern sichern ist gut, doch herkömmlich angeschlossene Festplatten können auch vom Virus mitverschlüsselt und die Sicherung damit unbrauchbar werden. ‚Automatische Dateiversionierung‘ ist hier ein zielführendes Stichwort.“." Für Laien sind diese schadhaften Emails nur sehr schwer zu erkennen. Reich weiß: "Es gibt mittlerweile Software, die speziell für das erkennen von Ransomware programmiert werden und die Verschlüsselungsware blockieren. Allerdings ändern sich die Codes ständig, sodass es nur teilweise hilfreich ist."Alle Daten absichern und vorsorgen ist der einzig sichere Schutz. "Gerade wenn es um heikle Unternehmensdaten geht, verlangen die Erpresser hohe Beträge. Auch nach der Bezahlung bekommen Unternehmen oft nicht alle Daten zurück. Wichtig ist, sich vor einer Bezahlung beim Experten zu informieren, welche Alternativen es gibt", rät Reich.