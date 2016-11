Es regnete Punkte

28.11.2016, 20:15 Uhr

Sie sind jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight im Terminkalender der Trachtenkapelle Schildorn: die Herbstbläsertage. Dieses Jahr wurde die „Konzertwertung“ im Keine-Sorgen-Saal in Ried im Innkreis abgehalten. Mit dem Selbstwahlstück „Starflash“ von Otto M. Schwarz und der Pflichtlektüre „Sixth Suite for Band“ von Alfred Reed konnte die Trachtenkapelle die Jury begeistern und hervorragende 145,7 von 170 möglichen Punkten in der Wertungsstufe C einheimsen.Ein herzlicher Dank gilt Kapellmeister Martin Holzmann, der mit Humor und Charme jede Probe lustig und anspruchsvoll gemeistert und die TKS somit bestmöglich auf diese Wertung vorbereitet hat.