Feuer auf einem Balkon

02.01.2017, 09:59 Uhr

Laterne verursacht auf einem Balkon ein Feuer, dass die Anwohnerin nicht mehr selbst löschen konnte.

RIED. Am Neujahrstag stellte eine 76-jährige Pensionistin eine Laterne auf ihren Balkon im ersten Obergeschoß eines Wohnhauses. Die Frau bemerkte durch ein lautes Knallen, dass auf dem Balkon ein Brand entstanden ist. Die Pensionistin versuchte noch, das Feuer mit einer Decke zu löschen, was der Frau allerdings nicht gelang.Die Frau verließ die Wohnung und bat einen Wohnungsnachbar die Feuerwehr zu alarmieren. Die Feuerwehr Ried im Innkreis konnte den Brand löschen. Der Brand hatte sich bereits auf die am Balkon gelagerte Gegenstände und die thermische Isolierung des Hauses ausgebreitet. Durch die erhebliche Hitzeentwicklung am Balkon zerbarst eine großflächige Schiebetür zum Wohnzimmer, weshalb die gesamte Wohnung und das Treppenhaus der sechsgeschossigen Wohnhausanlage durch Rauchgasniederschläge erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die 76-Jährige erlitt bei den Löschmaßnahmen Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit der Rettung zur Behandlung in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Die 76-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.