Frontalcrash in Eberschwang: Totalschaden und zwei Verletzte

10.12.2016, 15:19 Uhr

Leichte Verletzungen erlitt ein Mann aus Eberschwang bei einem Verkehrsunfall am 10. Dezember in seinem Heimatort.

EBERSCHWANG. LAut Polizei fuhr der Mann um 8:09 Uhr mit seinem Pkw auf der Oberbreitsacher Gemeindestraße Richtung Mitterbreitsach. Auf Höhe der dortigen Holztrocknungsfirma kam ihm in einer leichten Rechtskurve ein Pkw entgegen. Die Lenkerin aus Eberschwang hatte aufgrund der beschlagenen Windschutzscheibe schlechte Sicht und kam in der Kurve über die Fahrbahnmitte. Der Eberschwanger versuchte auf den äußerst rechten Fahrbahnrand auszuweichen, konnte jedoch aufgrund eines Randsteines und einer Böschung nicht weiter ausweichen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Frau blieb unverletzt. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Ried/I. eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.