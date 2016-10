Herbstkonzert der Marktmusikkapelle Taiskirchen

Am Samstag, den 12. November 2016 um 20:00 Uhr laden die Musikerinnen und Musiker der Marktmusikkapelle Taiskirchen im Innkreis recht herzlich zum alljährlichen Herbstkonzert in die Turnhalle der neuen Mittelschule Taiskirchen ein.

Eine besondere Freude ist es, Johanna Reischauer als neue Kapellmeisterin der MMK am Dirigentenpult willkommen heißen zu dürfen!In stets gewohnter Art wird ein abwechslungsreiches, mit Highlights verschiedenster Art gespicktes Programm zum Besten gegeben. Besonders hervorzuheben sind die diesjährigen Solobeiträge – die Solisten werden mit ihren Beiträgen beweisen, welch exzellente Musiker in den eigenen Reihen der MMK Taiskirchen sitzen: Fabian Huemer wird mit dem Trompetensolo "Manhattan" des renommierten Komponisten Philip Sparke ein zweisätziges Stück zum Besten geben, in welchem sowohl die lyrischen als auch die technischen Fähigkeiten des Solisten herausgestrichen werden. Für Gänsehautfeeling wird hingegen Teresa Seifried mit ihrer Gesangsdarbietung von Walt Disneys "Die Eiskönigin" sorgen.

Vorverkaufskarten sind bei allen Musikerinnen und Musikern der Marktmusikkapelle Taiskirchen erhältlich. Nähere Informationen auch unter www.mmk-taiskirchen.at. Die Musikerinnen und Musiker der Marktmusikkapelle Taiskirchen freuen sich auf zahlreichen Besuch!