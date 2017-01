Hubertusmesse für Probst Markus Grasl

09.01.2017, 15:04 Uhr

Zu Ehren des neu gewählten Probstes des Augustiner-Chorherrnstiftes Reichersberg Markus Grasl hatten die Mitglieder der bayerischen Jagdhornbläser-gruppen Kellberg, Passau und Griesbach in der Stiftskirche Reichersberg die „Passauer Hubertusmesse“ vortragen.

REICHERSBERG. Die letztjährige Hubertusmesse war für den Jagdschutzverein Passau ein kultureller Höhepunkt, denn es kam im Passauer Stephansdom zur Uraufführung der „Passauer Hubertusmesse“ von Josef Zilch.Zilch komponierte eine Messe für Fürst-Pless-Hörner, Parforcehörner und Orgel, die „Passauer Hubertusmesse“, in dieser Zusammensetzung eine Novität im deutschsprachigen Raum.Sigrid Krieger-Huber hatte dem neuen Probst des Stiftes Reichersberg Markus Grasl, anlässlich seiner Benediktion die CD von Josef Zilch mit der „Passauer Hubertusmesse“ geschenkt. Zu Ehren des neugewählten Probstes des Augustiner-Chorherrnstiftes Reichersberg Markus Grasl hatten nun die Mitglieder der bayerischen Jagdhornbläsergruppen Kellberg, Passau und Griesbach in der Stiftskirche Reichersberg die „Passauer Hubertusmesse“ unter Leitung von Hornmeister Andreas Wollinger vortragen. Die Jagdhornbläser wurden von Florian Damberger an der Orgel begleiten. Die Messe zelebrierte Probst Markus Grasl.

Alle Freunde des Stiftes und der Jagdkultur waren zur Hubertusmesse in die Stiftskirche Reichersberg gekommen, um die „Passauer Hubertusmesse“ zu hören. Es war ein österreichisch/bayerisches jagdkulturelles Ereignis, zu dem am Schluss der hl. Messe die Gottesdienstbesucher ihre Freude mit einem frenetischen Applaus zum Ausdruck brachten.