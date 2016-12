Hund vertreibt Einbrecher

03.12.2016, 13:51 Uhr

Hunde hinderten vermutlich Einbrecher, den Beutezug erfolgreich zu beenden.

EBERSCHWANG. Zwischen 14 und 18 Uhr am Freitag, 2. Dezember, brachten bislang unbekannte Täter in ein Haus ein. Im Ergeschoß durchsuchten der oder die Täter das Schlafzimmer und das Badezimmer oberflächlich nach Wertgegenständen. Hunde im Wohnbereich hinderten die Einbrecher wohl daran, weitere Räume zu durchsuchen. Die Täter flüchteten durch das Badezimmerfenster ohne Diebesgut, so die Polizei.In der gleichen Siedlung läuteten um 18 Uhr zwei Männer. Das Wohnhaus befindet sich nur zwei Straßen vom ersten Einbruch entfernt. Die Hausbewohnerin öffnete die Haustüre nicht und holte ihre Hunde. Die zwei Männer liefen daraufhin weg und flüchteten dann mit einem Auto. Die Polizeistreife konnte keine verdächtigen Personen mehr feststellen.