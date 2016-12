AT

Rieder Wirt , Voglweg 3 , 4910 Ried im Innkreis AT

Der IBSV(Briefmarken-Sammler-Verein) Ried wechselt wegen Schliessung des bisherigen Vereinslokales in das GH Rieder Wirt am Voglweg 3.



Der erste Vereinsabend wird dort bereits am 22.12.16 stattfinden.



Ansonsten finden jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 19:00 die Vereinsabende statt.