"Ich hoffe, dass wir von vielen Fans unterstützt werden“

RIED. Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt die SV Guntamatic Ried am Samstag, 17. Dezember den Sturm Graz. Cheftrainer Christian Benbennek wird zusammen mit seinem Team alles versuchen, um drei Punkte in Ried zu lassen, wie er sagt. Ankick in der "Keine Sorgen Arena" ist um 16 Uhr.„Gegen Sturm Graz sind wir klar der Außenseiter. Wir haben sie aber zuhause geschlagen und das muss auch das Ziel für das zweite Heimspiel sein. Die Grazer sind immer gefaährlich, sie haben einen guten Kader, eine starke Offensive, auch hinten stehen sie gut. Es ist eine sehr kompakte Mannschaft. Wir müssen gut organisiert und sehr diszipliniert spielen, damit wir erfolgreich sein können. Zuhause können wir aber jede Mannschaft schlagen“, ist SVR-Kicker Gernot Trauner überzeugt. Weiters fügt er hinzu: "Ein positiver Abschluss wäre wichtig für die Mannschaft, für den ganzen Verein. Ich hoffe, dass wir am Samstag von vielen Fans unterstützt werden."

Statistik: Ein Sieg und eine Niederlage in dieser Saison

78 Mal trafen in der Bundesliga die SV Guntamatic Ried und Sturm Graz aufeinander. 17 Siegen von Ried stehen bei 15 Unentschieden 46 Niederlagen gegenüber. Vor eigenem Publikum ist die Bilanz nahezu ausgeglichen: 14 Mal siegte zuhause die SV Ried, 15 Mal nahmen die Grazer drei Punkte mit nach Hause. Zehn Spiele endeten Unentschieden.Im ersten Spiel gegen Sturm Graz in dieser Saison siegte die SV Ried am 30. Juli in der "Keine Sorgen Arena" mit 1:0 (16. Zulj). Am 15. Oktober musste sich Ried in Graz mit 0:1 (18. Edomwonyi) geschlagen geben.