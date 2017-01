Innviertler für Topstudium ausgezeichnet

18.01.2017, 09:21 Uhr

Der Preis wird für die zehn besten Studienabschlüsse eines Jahres am Juridicum Wien verliehen. Lukas Planitzer hat sein Studium in der Mindeststudiendauer abgeschlossen und von 682 Absolventen im Studienjahr 2015/16 den zweiten Rang erreicht. Nach einem Erasmussemester in Belgien und ersten Erfahrungen mit juristischer Praxis in zwei Wiener Anwaltskanzleien absolviert er zur Zeit ein Praktikum bei der renommierten Londoner Wirtschaftskanzlei WilmerHale und arbeitet an seiner Dissertation.